أخبار مصر | سيرك "دو سولاي" العالمي يؤدي عروضه أمام أهرامات الجيزة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيرك "دو سولاي" العالمي يؤدي عروضه أمام أهرامات الجيزة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت الخليج 365 على فيديو لأعضاء فريق "سيرك دو سولاي" العالمي، وهم يؤدون أحد عروضهم المبتكرة أمام أهرامات الجيزة، وعروض سيرك دو سولاي تعد من أبرز العروض العالمية، فهي مزيجًا فنيًا من الإبداع والترفية، حيث تمتزج العروض الترفيهية بالعروض الراقصة والموسيقية والحركات الأكروباتية المتقنة، يأخذ الجمهور إلى عالم جديد من الخيال يمزج بين متعة الإبهار البصري والسمعي وينبض بالحياة والألوان.

وكانت منطقة الأهرامات قد استقبلت الفريق في أولى زياراتهم لمصر حيث جاءوا لتقديم عروضهم الفنية لأول مرة بها، وأبدى أعضاء الفريق انبهارهم بعظمة بناء الأهرامات المصرية، وطريقة عمارتها الفريدة، وعبروا عن سعادتهم تلك من خلال الفيديو.

والمهندس المعماري المعروف عنخ حاف هو من أتم بناء الهرم الأكبر، وكذلك كان المهندس المعماري للهرم الثاني بالجيزة الخاص بالملك خفرع، وذلك وفقًا لبرديات وادي الجرف، التي تعتبر الاكتشاف الأثري الأكبر على الإطلاق في القرن الحادي والعشرين.

أما حم إيونو والذي يعد واحدًا من أشهر المعماريين في مصر القديمة، بل وفي والعالم القديم والتاريخ ككل، واسمه يعني "خادم إيونو" أي "خادم مدينة إيونو"، وهي مدينة هليوبوليس "مدينة الشمس"، وحاليًا تحولت إلى المطرية وعين شمس في محافظة القاهرة، وذلك نظرًا لأهمية مدينة الشمس في تلك الفترة من عصر الدولة القديمة وعصر بناة الأهرام.

فقد شارك في بناء هذا المشروع المعماري الجبار هرم الجيزة الأكبر، وكانت من أهم إنجازاته المعمارية في حياته العملية الطويلة التي ساهم فيها في نهضة مصر القديمة معماريًا، وهو المشرف على الأعمال الملكية في عهد الملك خوفو، قد ساهم في بدايات بناء الهرم الأكبر.

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ومقبرة حم إيونو تقع في جبانة الجيزة وهي من أكبر وأشهر وأهم وأضخم المقابر الموجودة في هذه الجبانة.

وحم إيونو هو واحد من أفراد العائلة المالكة، فهو ابن الأمير نفر ماعت وزوجته "أتات" التي توجد مقبرتهما في منطقة ميدوم في بني سويف.

ويعد تمثال حم إيونو الموجود حاليًا في متحف هلدسايهم في ألمانيا واحدًا من أروع الإبداعات الفنية في مصر الفرعونية، وهو تمثال يمثله جالسًا في هيئة طبيعية بجسد مترهل كأحد أهم العلامات الفنية في المدرسة الواقعية في فن النحت في مصر الفرعونية قاطبة.

وسوف يظل اسم المهندس العبقري حم إيونو حاضرًا في ذاكرة مصر والعالم كله بسبب إعجازه الهندسي والمعماري والعجيبة الوحيدة الباقية من عجائب العالم القديم، هرم الجيزة الأكبر.