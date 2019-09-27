شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشيد بالتعاون بين جامعة الزقازيق والتربية والتعليم للارتقاء بمستوى العاملين بقطاع التعليم ما قبل الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتعاون البناء والمستمر بين جامعة الزقازيق الصرح التعليمي وبيت الخبرة والجهاز الإداري بالمحافظة بهدف بناء العقول وتغيير طرق التفكير للعاملين بمختلف التخصصات بالجهاز الإداري، مشيراً إلى أنه تم إعداد البرامج التعليمية الهادفة للإرتقاء بمستوى العاملين بقطاع التعليم ما قبل الجامعي بنطاق المحافظة ومنح الدراسات العليا التي تساهم في رفع كفاءتهم والإرتقاء بمهاراتهم وإكسابهم خبرات جديدة تساعد على تطويرالعملية التعليمية.

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أكد المحافظ أن الدولة تسعى جاهدة لبناء الإنسان المصري وتطوير قدراته وإعداد كوادر مؤهلة للمشاركة في برامج وخطط التنمية المنشودة للبلاد، مشيراً إلى أن التدريب والتطوير من أهم الركائز الأساسية للتقدم والتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والتفاعل مع المجتمع.

وفي هذا الاطار واستمراراً للتعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم بالشرقية وكلية التربية بجامعة الزقازيق بهدف خدمة العملية التعليمية ورفع مستوى كفاءة المعلمين صرح الاستاذ رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه بالتنسيق مع كلية التربية بجامعة الزقازيق تم إنشاء برنامجين في الدراسات العليا خلال العام الدراسي الجديد 2019 م / 2020 م لخدمة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» والمدارس الدولية والمدارس الرسمية لغات حكومي وخاص. وتعد هذه البرامج هي الأولى من نوعها على مستوى جامعات جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وإفريقيا وهما:

الدبلوم المهنية لإعداد القيادات التربوية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM». وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم تنظيم لقاء وندوة تعريفية للتعرف على برامج الدبلوم المهنية ( مرحلة الدراسات العليا STEM وذلك يوم الإثنين القادم الموافق 30 سبتمبر 2019 م في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الإحتفالات بكلية التربية بجامعة الزقازيق وذلك لجميع الراغبين بالإلتحاق والتسجيل بهذه البرامج من المعلمين بالمدارس الحكومية ومدارس اللغات الحكومية والخاصة والمدارس الدولية.