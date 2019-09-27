شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية.. ويوجه بسرعة التعامل مع جميع البلاغات بجدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، اليوم الجمعة، الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الشارع الجيزاوى والمنشآت الحيوية، وتابع سير الأعمال الإدارية بهما ومدى تفهم الضباط والأفراد لأعمالهم المكلفين بها، ووجه بتسهيل كل الإجراءات لكبار السن وحسن معاملة المواطنين وتوفير أماكن للانتظار، كما ناقش بعض المواطنين عن مدى سهولة ويسر الإجراءات.

كما تفقد مدير أمن الجيزة، الأقسام الشرطية، والشوارع، والميادين الرئيسية، ووجه أفراد الشرطة بسرعة التعامل مع جميع البلاغات بجدية دون إبطاء، وضرورة التكثيف المروري لسيارات شرطة النجدة بدائرة المحافظة وسرعة الانتقال لمحل البلاغ.

وأشار إلى مدى أهمية الخدمات المعينة لتأمين المدينة ودورهم الفعال في منع حدوث كل ما هو مخل بالأمن العام وأثر ذلك في إشعار المواطن بالأمن والاستقرار. واستكمل مساعد الوزير، الخدمات والكمائن ومداخل ومخارج المحافظة، وشدد على اليقظة والتعامل مع أي خروج عن القانون بشدة وحزم.

اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الشارع الجيزاوى والمنشآت الحيوية

اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الشارع الجيزاوى والمنشآت الحيوية

اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الشارع الجيزاوى والمنشآت الحيوية