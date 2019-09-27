شكرا لقرائتكم خبر عن ‬«الزراعة»: ضبط 60 ألف طن من الذرة الصفراء غير صالحة للاستخدام الآدمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط كميات من الذرة الصفراء غير صالحة للاستخدام الآدمى أو الحيوانى، تقدر بحوالي ٦٠ ألف طن، مخزنة بإحدى الشركات في محافظة البحيرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، واستصلاح الأراضى، بتكثيف عمليات الرقابة على صناعة الأعلاف وخاماتها وإضافاتها ومركزاتها للتأكد من جودة وسلامة الخامات الداخلة في التصنيع، وكذلك الأعلاف النهائية، وأن تكون مصنعة طبقاً لتسجيلات معتمدة من وزارة الزراعة، وفى مصانع مرخصة من الوزارة، لضمان الحصول على منتج علفى جيد، وفقاً للمعايير القياسية يحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى وتناسلى للحيوانات والداوجن والأسماك للحصول على منتج غذائى آمن من البروتين الحيوانى وبسعر مناسب.

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كانت معلومات وردت للدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، عن تخزين كمية من الذرة الصفراء غير الصالحة للاستخدام الآدمى أو الحيوانى، وتم التأكد من المعلومات ورفع تقرير بذلك إلى الوزير، الذي أمر بدوره على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتقنين الإجراءات.

وتوجهت اللجنة المشكلة إلى مخازن وصوامع الشركة بمحافظة البحيرة، وتم سحب العينات اللازمة ممثلة في الذرة المخزنة في الصوامع والتى تقدر بـ 60 ألف طن تقريباً، وتم فحصها في المعامل المرجعية بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة.

وتبين من نتائج فحص وتدريج الحبوب للعينات المسحوبة وجود ارتفاع كبير في الحبوب التالفة عن الحد المسموح به، وإصابتها حشرياً، بالإضافة إلى ظهور رائحة غير طبيعية، وعليه فإن العينات تعتبر غير مطابقة للمواصفات الواردة بالقرار الوزارى رقم 1498 لسنة 1996 ولا ينصح باستخدامها في تغذية الحيوان.

وعلى الفور تم التحفظ على الموقع بالكامل، وتم تشميع المخازن والصوامع ووضع حراسة مشددة من قوات أمن البحيرة عليها، وتحويل الموضوع برمته إلى النيابة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ اللازم.