شكرا لقرائتكم خبر عن CNN تعرض فيديو عودة الرئيس.. وتُبرز تصريحاته: «هناك محاولة لتزييف الحقائق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقل موقع CNN، مشاهد فيديو لعودة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأرض الوطن، عقب حضوره جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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وأبرزت CNN تصريحات الرئيس التي قال فيها إنه لا يمكن خداع المصريين وإنه لا يوجد داع للقلق من الدعوات للتظاهر، وذلك لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر موقع CNN أن التليفزيون المصري نقل على لسان الرئيس السيسي قوله إن «مصر بلد قوى بالمصريين والإعلام له دور قوى في توعية الشعب.. مصر بلد له مكانة عظيمة بشعبها ولا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق»، لافتا إلى أن «هناك محاولة لتزييف الحقائق وخلق صورة مغايرة للواقع».

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان «جانب من استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عند وصوله أرض الوطن بعد مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة».