شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 طلب للتصالح في مخالفات البناء تلقتها الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة الجيزة تلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن تلقي ألف طلب حتى الآن من المواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، مؤكداً على الارتفاع التدريجي في معدل استقبال طلبات المواطنين، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة قانونا والتي تنتهى بداية شهر يناير القادم.

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وأكد المحافظ أنه تم نشر الإعلانات واللوحات واللافتات الإرشادية لتوعية المواطنين بأماكن التقديم والأوراق اللازمة لذلك ودعوتهم لتقنين أوضاعهم مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء التي تمت على أن تقوم اللجان المشكلة في البت بها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، حيث وجه خلالها راشد اللواء تامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة بإزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بنطاق مدينة الجيزة لم يتقدم أصحابها لتقنين أوضاعهم.

مشدداً على إزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتم تقنين أوضاع واضعى اليد عليها ومواجهة أي مخالفات بناء جديدة بمنتهى الحزم وإجراء الإزالات الفورية لها.