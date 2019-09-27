شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تشارك في جلسة «عندما تتولى المرأة المناصب القيادية» بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة في جلسة بعنوان «عندما تتولى المرأة المناصب القيادية» When women lead بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك في ختام زيارتها الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في الجلسة عدد من القادة السياسيين من النساء البارزات من جميع أنحاء العالم.

وقالت الوزيرة، خلال كلمتها، إنه وفقا لدراسات صندوق النقد الدولي، فإن مشاركة المرأة في سوق العمل أصبحت أمراً حتميا، حيث إن زيادة مشاركتها تساهم في زيادة حجم الاقتصاد بالدول المتقدمة بنسبة 10%، وفى الدول الناشئة بنسبة 30% ما يؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد الكلى.

وأكدت على أن صياغة أطر عامة للسياسات تساهم في تعزيز دمج المرأة وتمكينها في المجتمعات باتت ضرورة ملحة، مشيرة إلى أن المحور الخامس من برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذى يرتكز على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة، يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع السياحة عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع بما يساهم في وضع مصر على مسار التنمية المستدامة.

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وقالت إن الهدف رقم ٥ من الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي تتبنى تطبيقها وزارة السياحة هو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

كما تابعت وزيرة السياحة أن التركيز لن يكون من خلال التركيز على الهدف 5 فقط بهذه الأهداف، بل بالتركيز على الهدف رقم 17 أيضا والذي يتضمن ضرورة إقامة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن إقامة هذه الشراكات هو ما تقوم وزارة السياحة بتطبيقه في قطاع السياحة المصري من خلال التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة من حكومة وقطاع خاص ومؤسسات دولية.

وأشارت إلى أنه خلال انعقاد قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة2019 بنيويورك، قامت وزارة السياحة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنتدى الاقتصاد العالمي بتوقيع خطاب نوايا لمشروع «محفز سد الفجوة النوعية في مصر» Egypt’s Closing the Gender Gap Accelerator الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين.

وأشارت «المشاط» إلى أن تطبيق ختم المساواة «Gender Equality Seal» في قطاع السياحة المصري والذي أعلنت عنه وزارة السياحة مؤخرا جاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.