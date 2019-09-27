شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوستيت» يبحث مع نظيره الأردني ملفات الصادرات الزراعية والخيول وتصدير الأسماك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت بالعاصمة الأردنية، عمان، اجتماعات الدورة السادسة للجنة الفنية الزراعية، برئاسة الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم الشحاحدة، وزير البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبحضور أعضاء الوفدين وسفير مصر لدى الأردن، وقيادات وزارة الزراعة، والمهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور سمير النجار، رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، وذلك في إطار تفعيل اللجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة، وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة التي عقدت بالقاهرة، يوليو الماضي، برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء في مصر والأردن.

وقال «أبوستيت»، في تصريحات صحفية الجمعة، إن الاجتماع بحث التعاون في مجال الحجر الزراعي واستكمال الملفات الفنية لبعض السلع الزراعية التي يرى الجانب الأردني أهمية تصديرها إلى مصر، وتسهيل انسيابية الصادرات الزراعية بين البلدين وإزالة كافة العقبات بما فيها الإجراءات الجمركية وذلك طبقا لاتفاقية التجارة العربية الحرة.

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وأضاف أنه تم تحديد نقاط اتصال بين الجانب المصري والأردني في مجال الحجر الزراعي لحل المشاكل التي تتعلق بالتبادل التجاري الزراعي بين البلدين، وأن تكون الأردن بمثابة ممر لنفاذ السلع الزراعية المصرية إلى دول الجوار، بالإضافة إلى استمرار اعتماد المزارع السمكية في مصر بما فيها المعتمدة من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنه تم الاتفاق على توحيد المواقف تجاه القضايا الزراعية المختلفة التي يتم طرحها في المحافل الدولية، ودراسة فتح السوق الأردني أمام أسماك البوري المصري، فضلا عن التعاون في مجال البحث العلمي بالقطاع الزراعي طبقا لأولوية الملفات بين مصر والأردن.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على استمرار تصدير الخيول المصرية إلى الجانب الأردني وطلب الجانب المصري دراسة تقصير فترة الحجر البيطري داخل الأردن لـ 21 يوم بدلا من 40 يوما، وأن يتم انعقاد لجنة البحث والإرشاد في عمان خلال الربع الأول من 2020، وانعقاد الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية بالقاهرة خلال النصف الثاني من 2020.