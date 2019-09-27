شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلي لدوران شارع البطل أحمد عبدالعزيز مع جامعة الدول العربية لمدة 12 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلي لدوران شارع البطل أحمد عبدالعزيز مع شارع جامعة الدول العربية لمدة 12 ساعة، تبدأ في الساعة 12 صباحاً، السبت، الموافق 28/9/2019 وتنتهى في الساعة 12 ظهرا، نفس اليوم، لتنفيذ أعمال إصلاح خط مياه طوارئ أسفل الدوران. ونبهت المحافظة قائدى المركبات الدوران من شارع جامعة الدول العربية والعودة مرة أخرى إلى شارع البطل أحمد عبدالعزيز. وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدى المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية الموجودة بمحيط الأعمال لتجنب أي ازدحام مروري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلق كلي لدوران شارع البطل أحمد عبدالعزيز مع جامعة الدول العربية لمدة 12 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.