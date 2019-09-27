شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يناقش زيارات المكتب الثقافي المصري بطوكيو للمدارس اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هاني الشيمي، المستشار الثقافي بطوكيو ورئيس البعثة التعليمية باليابان، حول زيارات المكتب الثقافي المصري بطوكيو للمدارس اليابانية، ضمن فعاليات التعريف بالحضارة المصرية.

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وأشار التقرير إلى زيارة المكتب الثقافي المصري بطوكيو لمدرسة أوهارا الابتدائية بمدينة شيناجاوا، حيث تم استعراض تقرير تفصيلي حول الثقافة المصرية والتاريخ المصري منذ الحقبة الفرعونية وحتى العصر الحديث والمعاصر.

وأوضح التقرير أن هذه الزيارة تهدف إلى التعريف بالثقافة المصرية، وكذلك الأنشطة الرياضية التي يفضلها المصريون، للمساهمة في الترويج للفريق الرياضي المصري المشارك بأولمبياد اليابان (طوكيو 2020)، كما قام المكتب بتعريف أطفال هذه المدارس بالمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي، لافتًا إلى أن أطفال هذه المدرسة قاموا باختيار مصر ضمن عدد من دول العالم للتعرف على ثقافة مصر وحضارتها.

كما لفت التقرير إلى أن أعضاء هيئة التدريس والأطفال بالمدرسة عبروا عن سعادتهم لإقامة مثل هذه الفعالية الدولية، متمنين مزيدا من التعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم.