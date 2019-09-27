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شكرا لقرائتكم خبر عن زيف الإخوان.. مذيع إرهابى بقناة وطن ينشر صورة قديمة ثم يحذفها بعد فضحه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد يؤكد مدى الانحطاط والتزييف الذى تتعامل به جماعة الإخوان الإرهابية، نشر أحد مذيعى قناة وطن الإرهابية، صورة يدعى أنها من مظاهرات معارضة فى محافظة الإسكندرية.
صورة تكشف تزييف جماعة الإخوان الإرهابية
وعقب فضح هذه المذيع الإرهابى، حذف على الفور الصورة من حسابه، لتؤكد هذه المشاهد وغيرها تزييف جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك فى محاولة تؤكد أن الجماعة الإرهابية تحاول تضليل المواطنين ونشر الشائعات والأكاذيب.
يذكر أن الدولة المصرية تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.
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