شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنو السويس: "إنجازات السيسي غير مسبوقة.. وربنا يحفظ جيش وشرطة مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد مواطنى محافظة السويس، أن الإنجازات التى تحققت فى مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، غير مسبوقة معربين عن رفضهم لدعوات التخريب والعنف.

وقال أحد المواطنين لقناة "اكسترا نيوز": السيسي رجل محترم وشريف بيحب بلده، ربنا يحفظه لمصر وعمل حاجات كتيرة لمصر، والخونة عاوزين يرجعوا العهد الظالم اللى كان فى مصر، ربنا يحفظه ويحفظ جيش وشرطة مصر".

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فيما قال مواطن آخر: "بنحب السيسي مش عاوزين البلد تخرب احنا عاوزين السيسي، واللى عمله فى الخمس سنين متعملش فى 100 سنة، والإنجازات على الأرض والناس شايفة طرق وعلاج فيروس سى وقضى على العشوائيات ومحطات تحلية ومحطات كهرباء".

وقالت مواطنة: "شباب مصر مش الخونة، شباب مصر هى اللى بتبنى وتعمر وربنا يحمى شرطة وجيش مصر وتحيا بلدنا".