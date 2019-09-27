شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يحتشدون أمام المنصة ردًا على الإخوان المجرمين.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الآلاف من المواطنين على النزول إلى المنصة بمدينة نصر للمشاركة فى تظاهرة التعبير عن حب مصر ودعم الدولة، رافعين أعلام مصر بالميدان ليرسلوا رسالة للإخوان المجرمين والأعداء بأن مصر ستظل قوية.

وشارك المواطنون بمختلف فئاتهم الاجتماعية ومراحلهم العمرية، فى تظاهرة حب مصر، مرددين مختلف الأغانى الوطنية، مثل "بشرة خير" وغيرها من الأغانى الشهرية بفرحة وحب.

يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، ومنها مؤسستا الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبلة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.