شكرا لقرائتكم خبر عن غرام الأفاعى.. فيلم وثائقى لـ"الخليج 365" يكشف حقيقة العلاقات القطرية الاسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "غرام الأفاعي" تحت هذا العنوان يقدم الخليج 365 فى تقرير مصور جديد.. حقيقة العلاقات القطرية الإسرائيلية.. خاصة بعدما قاد حمد بن خليفة آل ثاني حاكم قطر سابقا، انقلابا ناعما ضد والده مستغلا غياب الأخير خارج البلاد فى رحلة علاجية. Advertisements ويكشف التقرير كيف تغيرت العلاقات القطرية العربية والغربية بعد مجيء حمد مستغلا إمكانيات دولته المادية ومطلقا قناة الجزيرة لتكون أداته لتحقيق ما يريد فى المنطقة العربية بناء على تعليمات أمريكية وإسرائيلية فبمرور الوقت ظهر الوجه الخفى لهذا الكيان وتحول لذراع وبوق إعلامى لكافة التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش وجبهة النصرة، والداعم الأوحد للقوى راعية الفوضى الخلاقة فى المنطقة وخادم للمصالح الإسرائيلية. وفى هذا التقرير يوضح الخليج 365 حقيقة هذا الكيان الداعم للإرهاب والصهيونية وتضع إجابات لأسئلة كثيرة، أهمها كيف لعبت تلك القناة دورا حقيقيا فى حماية إسرائيل والتسويق لأجندتها فى المنطقة العربية ومتى أصبحت ثغرة تنفذ منها الأفكار الإسرائيلية داخل الوطن العربى وكيف أصبحت مجرد أداة لتحقيق سيناريوهات الفوضى الخلاقة فى المنطقة العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرام الأفاعى.. فيلم وثائقى لـ"الخليج 365" يكشف حقيقة العلاقات القطرية الاسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.