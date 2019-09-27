اهتمام عالمى بكلمة الرئيس.. ووكالة إيطالية: حشود المستقبلين بالمطار تؤكد شعبيته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وكالة انسا الإيطالية أن الحشود التى حرصت على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لدى عودته إلى البلاد بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد مدى الشعبية التى يتمتع بها السيسي بين مواطنيه.
ونقلت الوكالة الإيطالية مقتطفات من كلمة الرئيس السيسي التى وجهها للشعب المصرى لدى عودته، والتى قال فيها أن "المصريين باتوا أكثر وعياً ، ولا يمكن خداعهم أوتزييف الواقع".
وتابع السيسي فى كلمته : "لا يمكن خداع المواطنين ولا داعى للقلق"، مشددا على أن الإعلام عليه دور كبير فى توعية المواطنين.
وأشارت الوكالة إلى أن حشودا من المصريين كانوا فى استقبال السيسى فور وصوله إلى القاهرة ، وهذا دليل على أنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة لن تهتز بالدعوات الى احتجاجات جديدة فى مصر.
وأوضحت الوكالة، أن السيسى أجرى العديد من المحادثات مع زعماء العالم أثناء وجوده فى نيويورك، من بينهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورؤساء فرنسا والبرتغال وأوكرانيا ولبنان ورؤساء وزراء بريطانيا وإسبانيا والمجر، كما التقى بمقر إقامته بنيويورك برئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس، الذي أكد استمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية كنموذج يحتذى به على مستوى المنطقة والدول النامية.
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