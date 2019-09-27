شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. 7 إنجازات لإخوان الدم بعد 30يونيو.. إما الحكم أو القتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "إما الحكم أو القتل".. هذا هو الشعار الذى رفعته جماعة الإخوان بعد نجاح ثورة 30 يونيو، من خلال تزييفهم للواقع والترويج الوهمى لإنجازاتهم خلال فترة حكمهم، ولا أحد يعرف ما هى هذه الإنجازات وما حققه الإخوان سوى القتل والحرق والفوضى.

بخلاف التهديد والترويع وحرق الكنائس والمنشآت القبطية ومن بين إنجازات الإخوان أيضا مذبحة كرداسة وحرق المجمع العلمى واغتيال النائب العام وحادث مسجد الروضة وغيره من الحوادث والتفجيرات التى راح ضحيتها مواطنون أبرياء.