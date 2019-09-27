شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام دولى باحتشاد المصريين لاستقبال الرئيس.. وCNN تنشر فيديو مشوار السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتمت الصحف ووسائل الإعلام الدولية بنشر فيديو استقبال المصريين للرئيس السيسى لدى وصوله بمطار القاهرة، وسلطت وسائل الإعلام الضوء على الرسائل التى وجهها الرئيس من خلال ما قاله حول دعوات التظاهر، حيث أكد أنه لا يمكن خداع المصريين وأنه لا يوجد داع للقلق من الدعوات للتظاهر، وذلك لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية لحضور جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

ونشرت الـ"سى إن إن " فيديو يلخص مشوار الرئيس السيسى وأبرز القرارات التى اتخذها لمساعدة لمواطنين على تحمل أعباء المعيشة منها زيادة المعاشات بنسبة 15%، وسلطت الضوء على فوزه فى الانتخابات بنسبة 96%.

ونقل التليفزيون المصري على لسان السيسي قوله إن "مصر بلد قوى بالمصريين والاعلام له دور قوى في توعية الشعب.. مصر بلد له مكانة عظيمة بشعبها ولا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق"، لافتا إلى أن "هناك محاولة لتزييف الحقائق وخلق صورة مغايرة للواقع".

كما أبرزت الوكالة الألمانية تصريحات الرئيس السيسى لدى وصوله المطار والتى أكد فيها أن مصر بلد قوى ولا يمكن خداع المصريين .

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ونشرت روسيا اليوم خبرا بعنوان "السيسي: الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق"، مشيرة إلى أن تصريحات الرئيس أبدى من خلالها ثقته بالشعب المصرى، وأشارت لاحتشاد مئات المصريين في استقبال السيسي حاملين الأعلام المصرية، وصور الرئيس.

ومن جهة أخرى، اهتمت الصحف العربية باستقبال السيسى فى مطار القاهرة بتظاهرة حب، فتحت عنوان "مصر بلد قوى بالمصريين" نشرت "البيان" الإماراتية تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أن مصر بلد قوى بالمصريين والإعلام له دور قوي في توعية الشعب.





وأوضح لدى استقباله بمطار القاهرة عقب عودته من الولايات المتحدة : "مصر بلد له مكانة عظيمة بشعبها ولا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق"، بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف أن هناك محاولة لتزييف الحقائق وخلق صورة مغايرة للواقع.

وتحت عنوان "لا داعى للقلق "، نشرت صحف سعودية فى مقدمتها "عكاظ" و "سبق " تصريحات الرئيس السيسى لدى وصوله المطار.