شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 دواعش فى غارات لسلاح الجو الليبى فى محيط مدينة سبها جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر عسكرى ليبى، إن سلاح الجو التابع للقيادة العامة شن غارات على تمركزات عناصر تنتمى لتنظيم داعش الإرهابى فى مدينة سبها جنوب البلاد. وأكد المصدر، فى تصريحات صحفية، الجمعة، أن القصف الجوى الذى استهدف عناصر التنظيم ببوابة الساليطة والهندية فى محيط مدينة سبها أسفر عن سقوط ستة قتلى. Advertisements كما نفذ سلاح الجو الليبى غارات على تمركزات المليشيات المسلحة فى ضواحى العاصمة طرابلس. فيما أعلنت عملية عمليات طوفان الكرامة التابعة للجيش الوطنى الليبى فى بيان صحفى، الجمعة، عن استهداف سلاح الجو الليبى لمقر مليشيا النواصى.

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