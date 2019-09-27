شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة شبابية كبيرة فى تظاهرة "حب مصر ودعم الدولة" أمام المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محيط المنصة مشاركة شبابية كبيرة فى تظاهرة "فى حب مصر ودعم الدولة المصرية" لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضد الإرهاب ورفض دعوات جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها من المأجورين . ويواصل المواطنين التوافد من مختلف المحافظات على المنصة بمنطقة مدينة نصر للمشاركة فى تظاهرة فى حب مصر، وسط مشاركة كبيرة للسيدات والرجال والشباب، رافعين الأعلام المصرية وصورا للرئيس السيسى. Advertisements يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.

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