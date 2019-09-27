شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مواطنون يحتشدون أمام المنصة لدعم الرئيس السيسى.. وهتافات ضد الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من المواطنين على النزول والاحتشاد أمام المنصة فى مدينة نصر، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث حمل المشاركون صور الرئيس السيسى وتفاعلوا مع الأغانى الوطنية.

ورد المشاركون، العديد من الهتافات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وأنصارهم من الجماعات الإرهابية والفنان الهارب محمد على، وردد المواطنين هتافات: "أؤمر ياسيسى تلاقى 100 مليون فدائى، "يلا ياسيسى ادينى إشارة واحنا نجبهملك فى شيكارة .. يا إخوان ياعرة مصر مستمرة".. و"ضحكوا علينا باسم الدين الإخوان المجرمين.. ولا حرية ولا عدالة الإخوان مفيهاش رجالة"، محمد على جاسوس وجبان ، اعدموا الإخوان".

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وردد المواطنين المشاركين لدعم الدولة المصرية والرئيس السيسى أمام المنصة، هتافات أيضا مثل: "الخنزيرة فين الشعب المصرى اهو ، الخنزيرة فين الشعب المصرى اهو، الجيش والشعب ايد واحدة ، ياابو دبوره ونسر وكاب فوصناك ضد الإرهاب"، وفيما تفاعل عدد من سائقى السيارات مع مئات المواطنين المتواجدين بمحيط منطقة المنصة بمدينة نصر من خلال ضرب "كلاكسات" والتلويح بعلامة النصر.