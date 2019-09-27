شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى الجمالية يعلنون تأييدهم للرئيس بلافتات رافضة لدعوات الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حى الجمالية، لافتات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب أداء المصلون صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف ، ومسجد الإمام الحسين. Advertisements واستعد عدد من أبناء حى الجمالية بالتوجه للمنصة بطريق النصر، للمشاركة فى احتفالات المصريين المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكدين أن مصر تقف صفا واحدا خلف رئيسها، رافضين أى دعوات لنشر الفوضى بالبلاد، ومحاولات جماعة الإخوان الإرهابية للتخريب والعنف، والمنصاب الإلكترونية الممولة، التى تعمل ليل نهار ضد مصر وشعبها، بهدف إثارة الفوضى، والتشويش على مسيرة التنمية التى تقودها الدولة المصرية فى الوقت الراهن.

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