شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تحرر 92 محضرا لحرق المخلفات الزراعية لمواجهة نوبات تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة البيئة من خلال فروعها الإقليمية بمحافظات وسط الدلتا والقليوبية والشرقية والدقهلية والبحيرة، إجراءات إحكام السيطرة على المصادر المتوقعة للتلوث، للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء"، ويتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بناء على تكليفات رئيس الوزراء.

وفى إطار حرص وزارة البيئة على رفع وعى المواطنين وتحفيزهم للمشاركة فى مواجهة السحابة السوداء، فقد تم تنفيذ 1123 ندوة توعوية حتى تاريخه من خلال الأفرع الإقليمية لتوعية المزراعين بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره، والبدائل المطروحة التى تعظم الاستفادة من المتبقيات الزراعية والدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم و الجرارات الزراعية بأجر رمزى وكذلك الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

وقامت محاور الوزارة المنتشرة بالمحافظات بتحرير 92 محضر حرق للمخلفات الزراعية تم رصدها بأحدث التقنيات بإستخدام الأقمار الصناعية، ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

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كما تم التفتيش على عدد من المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، حيث قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على عدد 2926 منشأة صناعية حتى تاريخه، وتبين مخالفة عدد 680 منشاة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفى سياق متصل، تم تنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص 15265 سيارة حتى تاريخه و تبين مخالفة 3186 سيارة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وتستقبل وزارة البيئة الشكاوى من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من 8 ص إلى 9 م، أو عبر موقع التواصل الاجتماعى Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية.أو من خلال تطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.