شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "الفرعون.. ملك مصر " معرضا لآثار مصر القديمة فى إشبيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المركز الثقافى "كاكسافورم" بأشبيلية الإسبانية معرضا يشمل 140 قطعة من الآثار المصرية القديمة، من تماثيل، ورسائل بورق البردى، والعديد من القطع الأثرية الأخرى، حسبما قالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية .



تماثيل مصر القديمة

وأطلق المركز الثقافى اسم "الفرعون ..ملك مصر" على المعرض، وذلك لأن الفرعون المصرى هو رمز لمصر القديمة، فهو يتم تصويره غالبا على أنه محارب شجاع أو عبقرى فى استخدام الاستيراتيجية العسكرية، وفقا للصحيفة الإسبانية.

واعتبرت الصحيفة الإسبانية، إن هذا المعرض فرصة للانغماس فى تاريخ مصر الرائع، مشيرة إلى أن المعرض بدأ أمس الخميس، مشيرة إلى أن القطع الأثرية التى يتم عرضها فى معرض إشبيلية من المتحف البريطانى فى لندن، وفقا لاتفاقية التعاون بين المؤسستين، التى عقدت فى سبتمبر 2015 لتعزيز المعرفة من خلال تنظيم مشاريع معارض كبيرة.



تماثيل أثرية مصرية

ودعا مدير المركز الثقافى كاكسافورم إشبيلية موزيز رويز، الزوار إلى زيارة المعرض لاكتشاف ما تعنيه الحضارة المصرية القديمة، قائلا إن المعرض فرصة فريدة للتعامل مع الثقافة القديمة لمصر، ويسمح لنا بتقدير القدرات المتعددة للفنانين المصريين القدماء.

وأشار رويز، إلى أن المعرض يقدم قطع فريدة من التماثيل الأثرية والبرديات والمجوهرات وتمثال نصفى رخامى للإسكندر الأكبر.



تمثال أثرى مصرى

Advertisements



قطع أثرية مصرية



قطعة أثرية مصرية 2



قطعة أثرية مصرية 3



قطعة أثرية مصرية 4



قطعة أثرية مصرية 5



قطعة أثرية مصرية 6



قطعة أثرية مصرية 7



قطعة أثرية مصرية



مركز ثقافى بإشبيلية ينظم معرض عن الحضارة المصرية القديمة



معرض بإشبيلية عن مصر القديمة



معرض بإشبيلية