شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعتمد حركة ترقيات لـ 616 من العاملين بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير التنمية المحلية، حركة ترقية العاملين بالوزارة طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2019 بشأن القواعد التنفيذية للقرار رقم 65 لسنة 2019 .

وأشار وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إلى أن الحركة تضمنت ترقية 190 موظف من المستوى الأدنى إلى المستويات الأعلى ، و198 تم نقلهم بين فئات المستوى الوظيفى الواحد، 228 المستحقون لزيادة الحد الأدنى الـ100 جنيه لجميع المستويات .

وقال الوزير، إن الهدف من الترقيات هو تحفيز العاملين بالديوان العام للوزارة على تحسين مستوى الأداء وتنفيذ المهام المكلفين بها خلال الفترة الحالية بما يحقق رضا المواطنين بكافة المحافظات ويساهم فى تطوير مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا حرص الوزارة بصورة مستمرة على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة لهم .

وطالب وزير التنمية المحلية العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة ، كما حثهم على التفانى فى العمل وبذل أقصي جهد ممكن لخدمة المواطن .