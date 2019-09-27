أخبار مصر | التليفزيون الفرنسي يبث فيديو ترويجي عن المتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التليفزيون الفرنسي يبث فيديو ترويجي عن المتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثت القناة الخامسة الفرنسية، فيديو ترويجي عن المتحف المصري الكبير، وظهر متحدثًا فيه وزير الآثار الدكتور خالد العناني عن إمكانات المتحف المتطورة وأعمال الترميم الجارية في أندر مجموعة أثرية في العالم مجموعة الملك توت عنخ آمون.

ويضم المتحف ما يقرب من 18 معملًا للترميم، أبرزهم معامل ترميم القطع الحجرية الصغيرة، ومعامل ترميم الأخشاب، وتستضيف الأخيرة عدد من القطع الأثرية لمجموعة الملك توت عنخ آمون أبرزها التابوت الخشبي المذهب الكبير الخاص بالملك والمنقول حديثًا من مقبرته في الأقصر إلى المتحف.

وتابوت الملك توت عنخ آمون هو أحد أربعة توابيت تخص الملك الصغير، حيث وجد في مقبرته تابوت جرانيتي كبير بداخله التابوت الخشبي المذهب الكبير الذي يظهر بالصور، وداخله تابوت خشبي مذهب ثان وداخله تابوت من الذهب الخالص بداخله مومياء الملك، وسوف تعرض التوابيت الثلاثة في مكان واحد بالمتحف المصري الكبير ضمن مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة بعد إكتمال نقلها لمكان عرضها الدائم بالمتحف الكبير.

والمتحف المصري الكبير هو المشروع الطموح لمصر، والذي ينتظر العالم أجمع افتتاحه، والذي تقرر في نهايات 2020، وقد وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.