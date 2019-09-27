أخبار مصر | رئيس إدارة الوحدات الأثرية بالموانئ: القطع المهربة للكويت مستنسخات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس إدارة الوحدات الأثرية بالموانئ: القطع المهربة للكويت مستنسخات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إن القطع التي انتشر خبر تهريبها للكويت على أنها قطع أثرية أصلية هي مستنسخات "نماذج" وليست قطع أصلية، وتم ضبطها عام 2018 في مطار الأقصر.

وأكد همام أن تلك القطع مضبوطة منذ عام كامل في مطار الأقصر داخل مصر، وتم معاينة القطع من قبل لجنة أثرية ثلاثية مختصة تابعة لإدارة المنافذ الأثرية، والتي بدورها أكدت عدم أثريتها وأنها مستنسخات حديثة الصناعة، ولا تخضع لقانون حماية الآثار وتعديلاته، وكان رجال جمارك المطار في 2018 قد استطاعوا ضبط القطع في أحد الطرود واشتبهوا في أثريتها وأحالوها للفحص.

وجاء رد همام لتوضيح حقيقة خبر انتشر عبر وسائل السوشيال ميديا فيس بوك وتويتر، حول تمكن السلطات الكويتية من ضبط طرد قادم من مطار الأقصر عن طريق الشحن الجوي وبه قطع يشتبه بأثرياها، ويزن الطرد 65 كيلو جرام، والمضبوطات عبارة عن خمس قطع، تمثل معبودات مصرية قديمة وأحد القطع عبارة عن جزء من لوحة جدارية.

وناشدت وزارة الأثار وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه المعلومات والأخبار، إلا بعد الرجوع إلى السلطة المختصة منعًا لنشر الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.