أخبار مصر | القوى العاملة: استكمال مبادرة "مصر بكم أجمل" بأسيوط لدعم ذوي القدرات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: استكمال مبادرة "مصر بكم أجمل" بأسيوط لدعم ذوي القدرات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة اللجنة المعنية بتنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" اختيار الراغبين في التدريب والعمل وريادة الأعمال من ذوى القدرات الخاصة، بمحافظة أسيوط بمركز النيل للإعلام وقد تقدم 650 شابًا وفتاة على مدار ثلاثة أيام من مختلف المؤهلات من ذوى القدرات الخاصة، من المراكز والقرى التابعة للمحافظة للالتحاق بالتدريب على العمل وريادة الأعمال.

وأكد الوزير أن مبادرة، "مصر بكم أجمل" التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي القدرات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وقد تم التنسيق بين اللجنة ومدير مديرية القوى العاملة بأسيوط حازم على، لتوفير فرص العمل حتى يتم بدء تنفيذ البرامج التدريبية في أقرب وقت ممكن خلال شهر أكتوبر القادم.

ووجه عدد كبير من المتقدمين للالتحاق بالدورات التدريبية شكرهم وتقديرهم لوزير القوى العاملة محمد سعفان على اهتمامه بذوي القدرات الخاصة ومساعدتهم في توفير فرص عمل وتحقيق حياة كريمة لهم.

Advertisements

وفي ذات الإطار، بدأت مديريات القوى العاملة بمحافظات الفيوم، أمس الخميس، والوادي الجديد، وسوهاج، والدقهلية، بتلقى طلبات راغبي التدريب على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة، والتركيبات الكهربائية، بوحدات التدريب المتنقلة، والتى أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان الأسبوع الجاري، كمرحلة أولى من مبادرة "مهنتك مستقبلك".

وأوضح "سعفان": على راغبي التدريب التوجه الى مديريات القوى العاملة بالمحافظات المذكورة، أو مقر الوحدة المتنقلة بالقرى والتي تتواجد في: قرية العدوة مركز الفيوم، قرية شها مركز المنصورة، مركز الخارجة ناصر الثورة بالوادى الجديد، وبني حميل – مركز البليانا محافظة سوهاج، لتسجيل بياناتهم في الدورات التدريبية.

وتسهيلا على الشباب الراغب في التقدم للالتحاق بالدورات التدريبية، الدخول على اللينك الخاص بالتسجيل على موقع وزارة القوى العاملة من هنا.



ونوه الوزير بأنه سيتم التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل (150) ساعة للدورة الواحدة، ومهنتى السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة اسبوعين بمعدل (60) ساعة للدورة الواحدة، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل سنه عن 18 سنة.