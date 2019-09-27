أخبار مصر | محافظة الجيزة تتلقى 1000 طلب للتصالح في مخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تتلقى 1000 طلب للتصالح في مخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محافظة الجيزة تلقى طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقا لاحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.

وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تلقى ألف طلب حتى الآن من المواطنين الراغبين فى التصالح في مخالفات البناء على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، مؤكدًا على الارتفاع التدريجى فى معدل استقبال طلبات المواطنين، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة قانونا والتى تنتهى بداية شهر يناير القادم.

وأكد المحافظ أنه تم نشر الإعلانات واللوحات واللافتات الإرشادية لتوعية المواطنين بأماكن التقديم والأوراق اللازمة لذلك ودعوتهم لتقنين أوضاعهم، مؤكدًا على تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، باستلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء التي تمت، على أن تقوم اللجان المشكلة في البت بها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، حيث وجه خلالها راشد اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة، بإزالة 9 حالات تعدى على اراضي املاك الدولة بنطاق مدينة الجيزة لم يتقدم اصحابها لتقنين اوضاعهم.

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وشدد على إزالة اى تعديات على الاراضي املاك الدولة التى لم يتم تقنين اوضاع واضعى اليد عليها، ومواجهة اى مخالفات بناء جديدة بمنتهى الحزم واجراء الازالات الفورية لها.

وفي ذات الإطار، طرحت محافظة الجيزة من خلال الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات عدد (1656) قطعة أرض فضاء (متخللات)، بغرض إقامة مدافن عليها بطريق الفيوم بمساحات تتراوح بين (8م-80م2) لقاطنى محافظة الجيزة، وذلك بنظام حق الإنتفاع.

وأضافت المحافظة أنه على من يرغب فى الحجز يتقدم بشراء كراسة الشروط المتضمنه المواصفات وإستمارة الحجز من مقر الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات الكائن بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك نظير سداد مبلغ 50 جنية (فقط خمسون جنيها ) وذلك إعتبارًا من يوم الاحد الموافق 1592019 ولمدة شهر.

كما يقوم الراغبون في الحجز بتقديم إستمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للشروط الوارده بكراسة الشروط بالجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات في مواعيد العمل الرسمية ويكون مقابل حق الانتفاع وفقا لما هو موضح بكراسة الشروط لكل قطعة وحسب درجة التميز.

