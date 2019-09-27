مصر | ضبط متهمين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط متهمين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وبمواجهتهما عن مصدر المبالغ المالية قررا بحيازتهما للمبالغ المالية المُشار إليها، بقصد الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبمواجهتهما عن مصدر المبالغ المالية قررا بحيازتهما للمبالغ المالية المُشار إليها، بقصد الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي سياق آخر تمكن رجال مباحث القاهرة أيضا من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

تمكنت قوات أحد الأقوال الأمنية المعينة لتأمين طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي من ضبط شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس، حال سيرهما بسيارة ملاكي بناحية كوبري 25 دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية وبحوزتهما ( مبالغ مالية قدرها " مليون وثمانية وخمسون ألف جنيه مصري، وألف وأربعمائة دولار.



وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، قيام (نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق اتهامه فى العديد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء - سبق ضبطه لاتهامه في أحد قضايا الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بالفيوم)، بمُعاودة مُمارسة نشاطه المؤثم في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وأحد معاونيه (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) حال مُزاولتهما لنشاطهما غير المشروع داخل الشقة محل مسكن المتحرى عنه.



وضُبط بحوزتهما على مبلغ 156686 دولار أمريكي، 45350 ريال سعودي و36385 يورو أوربي، و255 جنيه إسترلينىن و527،5 دينار كويتى، و3015 درهم إماراتي، و2371 ريال قطرى، و895 دينار أردني، و100 دولار كندي و50 ريال عماني و28250 جنيه سوداني و900000 جنيه مصري.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وأمكن ضبط الأوراق الدالة على واقعة التعامل بالنقد الأجنبي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

