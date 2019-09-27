مصر | لتحقيق السيولة.. انتشار رجال المرور بشوارع وميادين الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتحقيق السيولة.. انتشار رجال المرور بشوارع وميادين الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالطرق الصحراوية والزراعية، وكافة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، بنطاق المحافظة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لمتابعة الحالة المرورية، ومنع حدوث تكدسات، فضلا عن سحب الكثافات المرورية، إذا حدثت أي أعطال بالسيارات أو حوادث مرورية، والعمل على تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع الرئيسية والميادين والمحاور بنطاق المحافظة.

ووجه مدير المرور بتكثيف الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية بالطرق بالتنسيق مع وحدات المرور بالمحافظة، والتواجد المروري وشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة.

وتم الدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق مراقبة بالكاميرات وغرفة العمليات لتسير الحركة المرورية.

وفي سياق آخر كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية والتنسيق مع إدارات المرور علي مستوي الجمهورية للمرور على المدارس وعمل حرم أمن حول المدرسة والتواجد المروري وشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة للحافلات التي تقل الطلبة حفاظا علي سلامتهم، ودفعت بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق مراقبة بالكاميرات وغرفة العمليات لتسير الحركة المرورية وسيتم نشر رجال مباحث المرور على المواقف تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.

