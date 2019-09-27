مصر | انتشار الخدمات المرورية لتأمين الدعوات الرافضة للعنف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتشار الخدمات المرورية لتأمين الدعوات الرافضة للعنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر رجال الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، في كل الطرق على مستوى الجمهورية، منذ صباح اليوم الجمعة لتأمين الدعوات الرافضة للعنف.

ووجه مدير المرور بتكثيف الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية بالطريق بالتنسيق مع إدارة المرور على مستوى الجمهورية والتواجد المروري وشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة.

وتمالدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق مراقبة بالكاميرات وغرفة العمليات لتسير الحركة المرورية.

ومن ناحية أخرى كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية والتنسيق مع إدارات المرور علي مستوي الجمهورية للمرور علي المدارس وعمل حرم أمن حول المدرسة والتواجد المروري وشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة للحافلات التي تقل الطلبة حفاظا علي سلامتهم، ودفعت بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة اي اعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق مراقبة بالكاميرات وغرفة العمليات لتسير الحركة المرورية وسيتم نشر رجال مباحث المرور علي المواقف تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.