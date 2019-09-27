مصر | مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية بنطاق المحافظة (صور)

ورافق مدير أمن الجيزة خلال جولته اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، والعميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، وعددًا من القيادات الأمنية بالمديرية.

وبدأ مدير أمن الجيزة جولته المفاجئة، صباح اليوم الجمعة، بالتفقد على الأقوال الأمنية الثابتة بمناطق الوراق، وشارع جامعة الدول العربية، بمنطقة المهندسين، ثم توجه لميدان النهضة والجيزة، للتأكد من تواجد القوات بأماكنهم، مشددا على انتشار الدوريات الأمنية المتحركة، بجميع شوارع وميادين ومحاور المحافظة على مدار الـ 24 ساعة، والتصدي لأي أعمال شغب أو الخروج عن القانون، فضلا عن انتشار رجال الشرطة بمحيط الكنائس والمساجد وكافة دور العبادة، والمنشآت الهامة والحيوية بنطاق المحافظة.

وأكد مدير أمن الجيزة على القوات بضرورة اليقظة التامة والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه تهديد أمن الوطن واستقراره.

وطالب مدير أمن الجيزة القوات باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه، والتصدي للخارجين عن القانون ومثيري الشغب، وحسن معاملة المواطنين، ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم.

وجاء ذلك بناءا على استراتيجية وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لتوطيد العلاقة بين الشرطة والشعب المصري.

