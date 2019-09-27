شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز البلدية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية تموين الشرقية بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري ومباحث التموين من حملاتها التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز البلدية والمحال التجارية للتأكد من توافر الخبز والسلع التموينية بالأسعار المدعمة للمواطنين والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة قبل بيعها بالسوق السوداء وإبتزاز المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين.

‎حيث قامت إدارة تموين فاقوس بحملات تفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والوقوف على مدى إلتزام أصحاب المنشأت التجارية بالقوانين والمقررات التموينية والرقابة على صلاحية السلع المعروضة والتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الأدمي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين أسفرت جهودها الحملات عن تحرير المحضر رقم 26521 لسنة 2019 جنح مركز شرطة فاقوس ضد سائق تروسيكل بناحية الغزالى لتجميع 6 شكائر دقيق بلدى مدعم لاعادة بيعها في السوق السوداء بقصد التربح، والمحضر رقم 7684 لسنة 2019 قسم شرطة فاقوس ضد «ا. م. ع» صاحب محل جزارة ببندر فاقوس لحيازته وعرضه للبيع 10كيلو جرام دهن بقرى مجهولة المصدر بدون بيانات تدل على مصدرها وتاريخ انتاجها وصلاحيتها، بالإضافة إلى تحرير ٨ محاضر تموينية لأصحاب مخابز بلدية، لإنتاج خبزغير مطابق للمواصفات القانونية، والتوقف عن العمل دون إذن رسمي من الجهات المختصة، وعدم اعطاء المواطنين بون صرف الخبز. وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم حيال المخالفين والمضبوطات.