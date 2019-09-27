شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يعتمد أكبر حركة ترقيات للعاملين بديوان التنمية المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكبر حركة ترقية العاملين بالوزارة، طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2019 بشأن القواعد التنفيذية للقرار رقم 65 لسنة 2019، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية.

وقال «شعراوي» إن الحركة تضمنت ترقية 190 موظفا من المستوى الأدنى إلى المستويات الأعلى، و198 تم نقلهم بين فئات المستوى الوظيفي الواحد، 228 المستحقون لزيادة الحد الأدنى الـ100 جنيه لجميع المستويات، مشيرا إلى أن الهدف من الترقيات هو تحفيز العاملين بالديوان العام للوزارة على تحسين مستوى الأداء وتنفيذ المهام المكلفين بها خلال الفترة الحالية، بما يحقق رضا المواطنين بكافة المحافظات ويساهم في تطوير مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.

أكد «شعراوي» حرص الوزارة بصورة مستمرة على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة لهم، مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة، كما حثهم على التفانى في العمل وبذل أقصى جهد ممكن لخدمة المواطن.