شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تبدأ إضافة «الزوجة» لبطاقة الزوج (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التموين تنفيذ القرار الوزاري رقم 191 بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج.

ووجه وزير التموين المديريات والمكاتب في مختلف المحافظات بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا «المحرومة» على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيد تموينيا وبطاقته التموينية سارية، وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية سارية.

وقالت الوزارة إن تلك التعليمات تأتي تسهيلًا على الموطنين الذين يبحثون عن إصدار بطاقات تموين لأفراد أسرهم.

وأصدر وزير التموين القرار الوزاري رقم 191، الثلاثاء الماضي، وينص على أنه «حرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفحص شكواهم الذين يتلمسون فيها إضافة الزوجة غير المستفيدة (تموين وخبز) إلى البطاقة التموينية، رغم عدم وجودها على قاعدة البيانات (الزوجة المحرومة)».

قرر الوزير في المادة الأول، أن «يتم إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا (محرومة) على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيد تموينيا وبطاقته التموينية سارية وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية سارية». وقالت المادة الثانية للقرار، يسرى العمل بهذا التوجيه اعتبارًا من تاريخ صدوره.

وأكدت وزارة التموين على أن قبول جميع تظلمات المواطنين المستبعدين من منظومة الدعم، بعدما تم إعادة فتحها، الخميس الماضي، ولن يتم قبول التظلمات الورقية من المواطنين، بل سيتم قبول التظلمات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

ونوهت بأنه لن يضار أي مواطن من عمليات حذف المواطنين من منظومة الدعم، وتطالب المواطنين غير المستحقين للدعم بضرورة التنازل برغبتهم عن بطاقات التموين.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أول أمس، الأربعاء، توجيه جديد بشأن الحذف من البطاقات التأمينية، والتظلم من إيقافها وكان نصه كالتالي: توجيه وزاري رقم 25 لسنة 2019 بتاريخ 25/9/2019، تيسيرًا على السادة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة تموينيًا بقرار (عدالة اجتماعية)، يتم فتح باب التظلمات على أن يتم إرفاق صور المستندات الدالة على استحقاقه للدعم التمويني طبقًا للآتى:

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فيما يخص المرتبات الحكومية عالية أو معاشات عالية يتطلب على مستحق الدعم إحضار بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمام مرتب حكومي عالي، برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهر، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وفيما يخص امتلاك سيارة أو أكثر يتطلب أن يحضر مستحق الدعم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع وموديل السيارة، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وفيما يخص استهلاك كهرباء عالية أن يحضر المواطن بيانا معتمدا من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وفيما يخص استهلاك فاتورة محمول عالية يتطلب أن يحضر المواطن فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وفيما يخص حيازة زراعية عالية يتطلب إحضار شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

أما بالنسبة للمتضرر من مصاريف مدارس عالية إحضار شهادة معتمدة من المدرسة التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وفيما يخص جمارك عالية إحضار شهادة معتمدة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وفيما يخص ضرائب عالية يتطلب إحضار شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويًا، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وأخيرا خطوات الإجراءات الواجب اتباعها (يتقدم المواطن بمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة أعلاه، يقوم مكتب التموين بمراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على النظام (موقع تموين دعم مصر) موضحًا به (الرقم القومي- رقم المحمول- رقم البطاقة الذكية- نوع التظلم)، ويقوم المكتب بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلى مديرية التموين على أن ترسل أسبوعيًا إلى ديوان عام الوزارة ومرفق بها «C.D».