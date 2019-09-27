شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الصيانة.. قطع المياه عن 6 مناطق بالإسكندرية 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 6 مناطق وسط وغرب المدينة، بدء من الساعة الثانية عشر ظهر الجمعة ولمدة 24 ساعة، بسبب أعمال صيانة طارئة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، الجمعة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق «الرصافة، محرم بك، غربال، كرموز»، وضعف المياه عن مناطق «عزبة التيرو، غيط العنب». ووفقا للبيان، أن سبب ضعف وانقطاع المياه عن تلك المناطق يتمثل في بدء أعمال الصيانة الطارئة لخط مياه الشرب قطر 1000مم بطريق قنال المحمودية. وناشدت الشركة، المواطنين، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.