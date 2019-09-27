شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 1000 طلب للتصالح في مخالفات البناء تلقتها المحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، عن تلقي 1000 طلب حتى الآن من المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، مؤكداً الارتفاع التدريجي في معدل استقبال طلبات المواطنين، قبل انتهاء المدة المحددة قانونا والتي تنتهى بداية شهر يناير القادم.
جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، حيث وجه خلالها راشد اللواء تامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة، بإزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بنطاق مدينة الجيزة لم يتقدم أصحابها لتقنين أوضاعهم.
وأكد المحافظ أنه تم نشر الإعلانات واللوحات واللافتات الإرشادية لتوعية المواطنين بأماكن التقديم والأوراق اللازمة لذلك ودعوتهم لتقنين أوضاعهم، لافتا إلى تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.
ووجه «راشد» رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء التي تمت على أن تقوم اللجان المشكلة في البت بها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشدد محافظ الجيزة على إزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتم تقنين أوضاع واضعي اليد عليها ومواجهة أي مخالفات بناء جديدة بمنتهى الحزم وإجراء الإزالات الفورية لها.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الجيزة: 1000 طلب للتصالح في مخالفات البناء تلقتها المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.