شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقى 3 أشخاص مصرعهم الجمعة أثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بمركز أبوتشت. تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطاراً بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأبوتشت. كشفت تحربات اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى نتيجة اختلال عجلة القيادة مما نتج عنها مصرع أحمد عبدالموجود امبابي ٣٩عاماً، ومحمد سالم سليم 44 عاماً، وعماد عبدالصبور محمد 40 عاماً، فتم نقلهم لمستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق في الواقعة.

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