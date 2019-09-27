شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة زراعية مصرية - أردنية تبحث تسهيل الصادرات وتبادل الخبرات العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت أمس فى العاصمة الأردنية "عمان" اجتماعات الدورة السادسة للجنة الفنية الزراعية برئاسة وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس إبراهيم الشحاحدة وزير البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية وبحضور أعضاء الوفدين وسفير مصر لدى الأردن.

يأتى ذلك فى إطار تفعيل اللجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة وفقا لما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة التى عقدت بالقاهرة فى يوليو الماضى برئاسة رئيسى مجلسى الوزراء فى مصر والأردن.

وبحث الاجتماع التعاون فى مجال الحجر الزراعى واستكمال الملفات الفنية لبعض السلع الزراعية التى يرى الجانب الأردنى أهمية تصديرها إلى مصر، بالإضافة إلى تسهيل انسيابية الصادرات الزراعية بين البلدين وإزالة كافة العقبات بما فيها الإجراءات الجمركية، طبقا لاتفاقية التجارة العربية الحرة.

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كما بحث الاجتماع تحديد نقاط اتصال بين الجانب المصرى والأردنى فى مجال الحجر الزراعى لحل المشاكل التى تتعلق بالتبادل التجارى الزراعى بين البلدين، لافتا أن تكون المملكة الأردنية الهاشمية بمثابة ممر لنفاذ السلع الزراعية المصرية إلى دول الجوار، مع استمرار اعتماد المزارع السمكية في مصر بما فيها المعتمدة من الاتحاد الأوروبي، وبحث الاجتماع توحيد المواقف تجاه القضايا الزراعية المختلفة التى يتم طرحها فى المحافل الدولية، بالإضافة إلى دراسة فتح السوق الأردنى أمام اسماك البورى المصرى، والتعاون فى مجال البحث العلمى بالقطاع الزراعى طبقا لاولوية الملفات بين مصر والأردن.

كما بحث الاجتماع استمرار تصدير الخيول المصرية إلى الجانب الأردنى وطلب الجانب المصرى دراسة تقصير فترة الحجر البيطرى داخل الأردن لـ 21 يوم بدلا من 40 يوم، انعقاد لجنة البحث والإرشاد فى عمان خلال الربع الأول من 2020، بالإضافة إلى انعقاد الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية بالقاهرة خلال النصف الثانى من 2020

وقد رافق وزير الزراعة خلال زيارته للأردن قيادات من وزارة الزراعة وأيضا ولأول مرة يضم الوفد بعض رجال الأعمال والمستثمرين الزراعيين المصريين وأعضاء من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.