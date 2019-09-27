شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تدرس إنشاء حارات منفصلة بالطريق الدائرى لتسيير أتوبيسات كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل عن دراسة إنشاء حارات منفصلة بطول الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى لتسيير أتوبيسات سريعة تعمل بالكهرباء، من أجل تقليل التكدس المرورى الذى تشهده قطاعات كبيرة من هذا الطريق.

وأضافت المصادر لليوم السابع أنه تم وضع خطة متكاملة لتطوير الطريق الدائرى وتوسعته تتضمن تخصيص حارات منفصلة به لسير الأتوبيسات السريعة (BRT)، حيث ستكون هذه الأتوبيسات ذات سعة كبيرة وستعمل بنظام الشحن الكهربائى، وسيتم إنشاء مواقف لها أسفل الطريق الدائرى ستكون بمثابة محطات لاستقلال المواطنين منها ونزولهم مع الميكروباصات.