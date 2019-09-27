شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تبدأ تنفيذ مبادرة زراعة الأسطح بمقرها فى "بيت القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها، في تنفيذ مشروع "مبادرة زراعة الأسطح"، بالمركز البيئى الثقافى التعليمى التابع للوزارة (بيت القاهرة)، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى giz، وذلك فى إطار توجيهات وزيرة البيئة من أهمية زراعة الأسطح وزيادة المساحات الخضراء فى تحسين البيئة وتنقية الهواء من خلال تغيير مكان الزراعة التقليدي باستخدام تقنيات الزراعة بدون تربة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن أن زراعة أسطح المبانى والمنشآت يعد مظهر حضارى ووجه جديد للزراعة في المدن حتى تعود المساحات الخضراء كمتنفس طبيعى للمواطنين وتمد الفرد باحتياجاته من الأكسجين من خلال تقليل التلوث البيئي الناتج عن زيادة مساحات المبانى والمنشآت مع قلة الغطاء النباتى كما أن زراعة الأسطح تساعد على التخلص من المهملات التى تخزن بها وتتسبب فى تشويه المظهر الجمالى للمبانى وتحد من تواجد الكائنات الضارة نتيجة معيشتها بالأسطح المهملة.

Advertisements

وأضافت أن المشروع ينفذ بسطح مبنى بيت القاهرة الفسطاط بنظام المراقد الخشبية لزراعة العديد من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية بأنواع والوان مختلفة، مع مراعاة وجود نظام لضبط الرى وصرف المياه يضمن توفير الماء والعناصر اللازمة للنمو.

وتعمل زراعة أسطح المبانى على الحد من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على المبنى نتيجة عملية البخر من النباتات وأحواض الزراعة وكذلك منع أشعة الشمس المباشرة من الوصول لسطح المبنى وهو مايؤدي إلى انخفاض حوالى 7 درجات مئوية فى الدور الأخير عن المبانى المماثلة التى لا تزرع أسطحها بحسب آخر الإحصائيات عن هذا الملف.