محمد على يكذب مرة أخرى.. "هنزل مصر" وقبل يوم واحد يتراجع "اعرف الحكاية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد على المقاول الهارب الذى أثار الجدل، يظهر مرة أخرى بتناقضاته، ليحاول تأجيج الأوضاع فى البلاد بدعوات للتظاهر، ادعى لأسبوع كامل أنه سيشارك فيها، قبل أن يتراجع ويعلن أنه لن يعود لمصر، كما ظهر تناقضه فى دعواته فى البداية للتظاهر بسلمية ثم طلبه باحتلال أقسام الشرطة والجيش، وهنا يوضح الزميل حسن مجدى تلك التناقضات فى حلقة جديدة.

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