شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلاب جامعة القاهرة فى زيارة للكلية البحرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبالتعاون مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، زيارة للكلية البحرية، لعدد من شباب الجامعة.
تأتى تلك الزيارة، ضمن استراتيجية القيادة فى تنمية الوعى، ورفع روح الولاء والانتماء، وفى إطار تفعيل دور الجامعة التثقيفى ومسئوليتها الاجتماعية، فى تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء فى نفوس الطلاب.
وخلال الزيارة، شاهد الطلاب فيلمًا تسجيليًا عن الكلية البحرية، ودورها فى إعداد وتخريج ضباط مصر من البحرية لحماية مياه الوطن الإقليمية وأى منشآت اقتصادية بها، والإبحار والتعامل مع أى مكان قد يهدد الأمن القومى المصرى، كما تم عرض نبذة تاريخية عن الكلية.
وقالت الدكتورة هبة نوح، نائب رئيس الجامعة، التى ترأست وفد الجامعة، إن الكلية البحرية المصرية تعد أحد أعرق المؤسسات العسكرية، ولديها حصيلة علمية وعسكرية تؤهل خريجيها لتنفيذ مهامهم بكل جدارة واتقان، ويتميزون بالقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية على المستوى الدولى.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. طلاب جامعة القاهرة فى زيارة للكلية البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.