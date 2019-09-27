شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلاب جامعة القاهرة فى زيارة للكلية البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبالتعاون مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، زيارة للكلية البحرية، لعدد من شباب الجامعة.

تأتى تلك الزيارة، ضمن استراتيجية القيادة فى تنمية الوعى، ورفع روح الولاء والانتماء، وفى إطار تفعيل دور الجامعة التثقيفى ومسئوليتها الاجتماعية، فى تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء فى نفوس الطلاب.

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وخلال الزيارة، شاهد الطلاب فيلمًا تسجيليًا عن الكلية البحرية، ودورها فى إعداد وتخريج ضباط مصر من البحرية لحماية مياه الوطن الإقليمية وأى منشآت اقتصادية بها، والإبحار والتعامل مع أى مكان قد يهدد الأمن القومى المصرى، كما تم عرض نبذة تاريخية عن الكلية.

وقالت الدكتورة هبة نوح، نائب رئيس الجامعة، التى ترأست وفد الجامعة، إن الكلية البحرية المصرية تعد أحد أعرق المؤسسات العسكرية، ولديها حصيلة علمية وعسكرية تؤهل خريجيها لتنفيذ مهامهم بكل جدارة واتقان، ويتميزون بالقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية على المستوى الدولى.