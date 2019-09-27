تضامن الجيزة: عرض مسرحى لشباب الأندية الثقافية والاجتماعية بالمحافظة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت إدارة الاندية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع قسم المسنين بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بتنفيذ عرض مسرحى بمسرح البالون بالعجوزة بحضور عدد50 من الاعضاء وأسرهم من شباب الأندية الثقافية والاجتماعية. يأتى ذلك فى الوقت الذى تنظم فيه الإدارة العامة للأندية الاجتماعية والثقافية مسابقة بين شباب الأندية الاجتماعية والثقافية على مستوى الجمهورية معرض توعوى، يتضمن أعمالا فنية للشباب من رسم ونحت وتصوير فوتوغرافى وخط عربى تعكس الرسائل التى يرغب الشباب فى توصيلها فيما يخص بعض القضايا الاجتماعية مثل الإدمان والتدخين والزيادة السكانية والعنف والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

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