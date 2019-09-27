شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: يجوز للزوجة إعطاء زكاة المال لزوجها لدفع مصاريف مدارس الأبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية ، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين، وأجاب الفيديو على سؤال حول إعطاء زكاة المال للزوج، جاء نصه:" هل يجوز إعطاء زكاة مالى لزوجى للمساعدة فى دفع مصاريف مدارس الأولاد؟".

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"نعم يجوز طالما أن الزوج محتاجًا ودخله لا يكفى هذه النفقات".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء:"وللزوجة فى هذه الحالة ثوابان.. ثواب إخراجها للزكاة وثواب حسن عشرة الزوج".

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يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية، أوضح فى وقت سابق الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة وذلك على النحو التالى:

زكاة الفطر: متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة يكفى فى وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.

زكاة المال: متعلقة بالمال تجب على من يملك المال.. يشترط لوجوبها النصاب والحول.

الصدقة: تطوع وليست واجبة.. وتختلف الصدقة عن الزكاة فى أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.