شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استكمال "مبادرة مصر بكم أجمل" لتحقيق حياة كريمة لذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة القوى العاملة، اللجنة المعنية بتنفيذ مبادرة مصر بكم أجمل، اختيار الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال من ذوى القدرات الخاصة بمحافظة أسيوط بمركز النيل للإعلام.

وتقدم للمبادرة 650 شابًا وفتاة على مدار ثلاثة أيام من مختلف المؤهلات من ذوى القدرات الخاصة من المراكز والقرى التابعة للمحافظة للالتحاق بالتدريب على العمل وريادة الأعمال.

وأكد الوزارة أن مبادرة "مصر بكم أجمل" التى تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى القدرات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وتم التنسيق بين اللجنة ومدير مديرية القوى العاملة بأسيوط حازم على، لتوفير فرص العمل حتى يتم بدء تنفيذ البرامج التدريبية فى أقرب وقت ممكن خلال شهر أكتوبر القادم.