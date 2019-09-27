شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: أصحاب المعاشات والمستفيدون منها 10 ملايين و104 آلاف مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات يقرب حاليا من 10 ملايين و104 ألفا و897 مستفيدًا وفقًا لآخر تحديث للبيانات خلال أول شهر سبتمبر الجارى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه وزارة التضامن الاجتماعى فى ابتكار خطط وبرامج غير تقليدية لأول مره خارج الصندوق على مدار الـ 5 سنوات الماضية وتغيير النظرة تجاه الوزارة من اقتصار عملها التقليدى الذى يقوم على تقديم مساعدات فقط إلى إطلاق العديد من المبادرات واختراق الملفات الشائكة التى جاءت بالنفع على الأسر، خاصة الاولى بالرعاية والفقيرة ولعل أبرز هذه الملفات هو تنفيذ برنامج تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين فى صرف مساعدات شهرية، حيث استطاعت الوزارة الوصول إلى هذه الأسر فى القرى والنجوع وصرف مساعدات لما يقرب من 2.2 مليون أسره بما يعادل أكثر من 10 ملايين مستفيد فى مده لا تتجاوز 3 سنوات فى الوقت الذى لم يتعدى فيه عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى على مدار 30 عامًا ماضية 1.7 مليون مستفيد علاوة على أن برنامج تكافل وكرامة ساهم فى مساعدة الآلاف من الأسر فى استكمال أبنائهم تعليمهم وهو ما أشادت به المؤسسات الدولية.