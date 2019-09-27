شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يتصدر مواقع الصحف العربية بعد حديثه للشعب فور وصوله من نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت عددا من الصحف العربية والخليجية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الجمعة فور وصوله أرض الوطن قادما من نيويورك، وكتبت صحيفة الرياض السعودية، السيسى يؤكد "«لا داعى للقلق» من الدعوات للتظاهر ضده".





كما أبرزت الصحيفة السعودية فى تقريرها تأكيدات الرئيس بأنه لا داعي للقلق، وقالت أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه "لا داعي للقلق" من الدعوات إلى التظاهر ضده التي دعت لها جماعات إرهابية وتخريبية.

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أما صحيفة القبس الكويتية، كتبت تحت عنوان "الرئيس السيسي: إذا طلبت تفويضاً من المصريين .. سينزل الملايين لتوصيل رسالة إلى العالم"، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فى تصريحات عقب وصوله إلى الأراضي المصرية بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ردا على سؤال حول انطباعه على تأييد المصريين له ونزولهم واحتشادهم بمطار القاهرة: «يوم ما هطلب من المصريين التفويض زى 3 / 7 هينزل الملايين علشان نوصل رسالة للعالم.. كله ينزل بالملايين مش أقل من كده».





صحيفة الإتحاد الإماراتية، نشرت صورة للرئيس السيسى، وكتبت تحت عنوان "السيسي: مصر بلد قوي بشعبها"، أكد الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أن مصر بلد قوى. وقال السيسى لدى استقباله بمطار القاهرة عقب عودته من الولايات المتحدة، إن "الشعب المصرى أصبح أكثر وعياً ولا يمكن تزييف الواقع، ولا يمكن خداع المواطنين ولا داعى للقلق.