شكرا لقرائتكم خبر عن موجز1.. السيسى للمصريين: "خدوا بالكم مش هايسيبوكوا تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصريين: "خدوا بالكم مش هايسيبوكوا تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة".

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

محمد رمضان: " موعدنا 3 العصر بشارع النصر فى مسيرة حب مصر"

عبر النجم محمد رمضان، عن حبه للبلد والمشاركة عصراليوم فى مسيرة "حب مصر " التي تقام في حي مدينة نصر.

القومى للبحوث الفلكية يسجل حدوث هزة أرضية بقوة 3.25 ريختر أمس شرق الغردقة

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى الساعة العاشر واثنين وأربعون دقيقة مساء يوم أمس الخميس 26 سبتمبر الجارى، هزة أرضية على بعد 64 كيلو متر شمال شرق مدينة الغردقة، شمال شرق جزيرة شدوان جنوب شرم الشيخ.

طرح محاصيل الصوب الزراعية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 30%

أعلن الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح منتجات الصوب الزراعية من خضراوات مثل الكوسة والطماطم والبطاطس وغيرها من المنتجات الأخرى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لدى الشركة بأسعار مخفضة من 25 إلى 30%.

صور وفيديو.. الحساب الرسمى للسيسى يبرز ترحيب المصريين بالرئيس فور وصوله

نشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، صور وفيديو من استقبال المصريين والترحيب بالرئيس فور وصوله لأرض الوطن بعد مشاركته فى فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

التأمين الصحى: مجدى يعقوب يشرف على أقسام الأورام بمستشفى النصر ببورسعيد

قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة : "من أكثر الأمور التى تعطى المنتفعين أملا فى المنظومة العلاجية هو وجود قسم الأورام وقسم أمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب بمستشفى النصر التخصصى للأطفال فى بورسعيد".

مؤمن زكريا يصرف جزءاً من مستحقاته لدى الأهلي بعد العودة من ألمانيا

صرف مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، جزءاً من مستحقاته لدى النادى خلال وجوده فى القلعة الحمراء أمس، الخميس، بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته تمهيداً لبدء جلسات العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.

الأرصاد: بدء الانخفاض التدريجى فى درجات الحرارة من اليوم

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا فى الأحوال الجوية، منذ عدة أيام، مشيرا إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، رغم ارتفاعها خلال اليومين الماضيين.

صور.. انتشار لافتات "لا لإسقاط الدولة" فى الشوارع

انتشرت لافتات داعمة للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى الشواع، تزامنا مع دعوات الشعب المصرى للاحتشاد بميدان المنصة لتأييد الرئيس السيسى، والتصدى لدعوات جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها من المأجورين.

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صور.. رضيع يستمع لخطاب والده باجتماعات الأمم المتحدة

التقطت عدسات المصورين، صورا لرضيع داخل قاعة الأمم المتحدة، حيث تعقد الاجتماعات السنوية للدورة الـ74 لتلك المنظمة الدولية، وقد نشر موقع China Xinhua News‏ XHNews الصينى، صور الطفل الرضيع أثناء انعقاد اجتماع الأمم المتحدة.

السيسى للمصريين: "خدوا بالكم مش هايسيبوكوا تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، ردًا على سؤال حول دعوات التظاهرات التى أطلقتها الجماعة الإرهابية، "كنا بنتكلم من أسبوع قبل ما نسافر فى الموضوع ده، يا مصريين خدوا بالكم مش هايسيبوكو تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة".

السيسى لمستقبليه بمطار القاهرة: لا يمكن خداع المواطنين ولا داعى للقلق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لا يمكن خداع المواطنين ولا داعى للقلق، مشددا على أن الإعلام عليه دور كبير فى توعية المواطنين.

تأجيل مباراة إف سى مصر وأسوان فى الدورى 24 ساعة

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة إف سى مصر مع أسوان بالجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز، لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت بدلا من اليوم.

الرئيس السيسى لمستقبليه بالمطار: يوم ما هطلب التفويض هينزل الملايين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى تصريحات عقب وصوله أرض الوطن بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ردا على سؤال حول انطباعه على تأييد المصريين له ونزولهم واحتشادهم بمطار القاهرة بالزغاريد والهتافات المؤيدة له: "يوم ما هطلب من المصريين التفويض زى 3 / 7 هينزل الملايين علشان نوصل رسالة للعالم.. كله ينزل بالملايين مش أقل من كده".

"تفويضنا للسيسى تانى" يتصدر "تويتر".. ومغردون: معا يا قائد نكمل مسيرتنا

دشن رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" هاشتاج "تفويضنا للسيسى تانى"، والذى احتل صدارة قائمة الأكثر تداولا "الترند" فى مصر، بآلاف التغريدات لتأكيد دعمهم لرئيس بلدهم فى هذه المرحلة الهامة فى تاريخ مصر.

شاهد إبداع إبراهيموفيتش فى تنفيذ تحدى "ماتريكس"

شارك المهاجم السويدى زلاتان ابراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكى فى تحدى "ماتريكس".

فيديو معلوماتى.. اكتئاب ما بعد الولادة يصيب الرجال.. اعرف أسبابه

اكتئاب ما بعد الولادة من الحالات التى تصيب النساء، ولكن ربما قد تندهش إذا عرفت أنه قد يصيب الرجال أيضاً، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على اكتئاب ما بعد الولادة الذى يصيب الرجال، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

احتشاد جماهيرى لاستقبال السيسى عقب عودته إلى أرض الوطن.. الرئيس لمستقبليه بالمطار: يوم ما هطلب التفويض هينزل الملايين.. ولا يمكن خداع المواطنين ولا داعى للقلق.. ويؤكد: "مش هيسيبوكوا تنجحوا".. فيديو وصور

وصل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم، الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية شارك خلالها فى أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقى الرئيس السيسى خلالها أكثر من كلمة عبرت عن المواقف الوطنية للدولة المصرية عبر الكثير من قضايا المنطقة فى إطار دورها المحورى، كما التقى مع عدد من رؤساء ومسئولين الدول المشاركين فى دورة الأمم المتحدة.