شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون فى ألمانيا يجددون دعمهم للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم الجالية المصرية فى فرانكفورت غدا السبت، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 40 عاما على اتفاقية التآخى بين القاهرة ومدينة فرانكفورت الألمانية، يؤكدون خلالها دعمهم للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويفتتح الاحتفال السفير خالد طه قنصل مصر العام فى فرانكفورت وبحضور كبير من ممثلين عن مجلس البلديات بفرانكفورت والنيابيين وعدد كبير من الاتحادات والنوادى والجالية المصرية بالمدينة ومختلف الولايات الألمانية.

وقال المهندس جرجس طوس رئيس رابطه اتحاد المصريين بفرانكفورت والعضو التنفيذى للمجلس الأعلى للجاليات المصرية بألمانيا - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إننا ننتهز هذه الاحتفالية لتجديد الدعم للرئيس عبدالفتاح السيسى وبلدنا والتعبير عن وقوفنا نحن المصريين الذين يعيشون فى الخارج خلف بلدنا مصر ضد أى محاولات لزعزعة الاستقرار ومسيره التنمية".

وأضاف: "نرسل رسالة حب لمصرنا الحبيبة والوطن الذى يعيش فينا رغم بعدنا عنه ولكن نتواصل بتقديم ما فى وسعنا لتبادل العلاقات بين وطننا الحبيب والبلاد التى نقيم فيها، فنحتفل بمرور ٤٠ عاماً على تعاقد التوأمة بين القاهرة وفرانكفورت".

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وتابع: "نسعى من خلال تلك الاحتفاليات لأن نقدم طرقا للتبادل الاجتماعى والعلمى والطبي.. وأيضاً فى مجالات السياحة ننظم أفواجا من الألمان لزيارة الأماكن السياحية والدينية والأثرية المصرية ليعودوا إلى بلادهم وينقلوا صورة مشرفة عن بلادنا".

وأشار المهندس جرجس طوس إلى "أننا نضع بلادنا فى صورة مشرفة أمام الشعب الألمانى وبالفعل هذا ما نراه حالياً من خلال هذه الاحتفالية التى ستقام غدا السبت، لا سيما أن عمدة فرانكفورت أصدر قرارا هذا الأسبوع بأن تخصص عربة ترام بأهم الخطوط بفرانكفورت لتداول إعلانات حول التوأمة بين القاهرة وفرانكفورت ".

من جانبها، أكدت فهيمة النقراشى عضو رابطة اتحاد المصريين بفرانكفورت الدور الذى تلعبه الرابطة كجسر يربط الوطن الأم ببلد المهجر، وقالت: "نعمل جاهدين من اجل إرساء تلك القيم".